»Märchenhafter Rundgang durch das RothenburgMuseum mit Nonne Sabine«

Märchenführung für Kinder von 5 bis 12 Jahren.

Habt ihr euch schon immer gefragt, welche Geheimnisse sich hinter den verwunschenen Mauern des ehemaligen Rothenburger Dominikanerinnenklosters verbergen? Dann folgt Nonne Sabine auf einem Rundgang durch das alte Gemäuer, gespickt mit zauberhaften Anekdoten und märchenhaften Geschichten. Erfahrt, welchen neuen Abenteuern sich Ritter Franz stellen muss und freut euch auf ein Wiedersehen mit alten Bekannten, wie dem Einhorn Tuatara, sowie neuen Bekanntschaften.

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist für diese Veranstaltung eine Voranmeldung bei der städtischen Beauftragten für Kunst und Kultur notwendig unter: franziska.krause@rothenburg.de

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Termine für diese Veranstaltung am Freitag, 31. Oktober 2025, Donnerstag, 6. November 2025 und Montag, 17. November 2025 jeweils um 18 Uhr sowie die notwendige Voranmeldung.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des »Rothenburger Märchenzaubers« statt. Unseren Programmflyer mit einer Übersicht aller in diesem Rahmen geplanten Formate finden Sie direkt hier.