»Mit dem Forschungseisbrecher Polarstern ins ewige Eis – Teil III«

Nach Teil I und Teil II seiner Vortragsreihe im Rahmen der vergangenen Saison der »Rothenburger Diskurse«, präsentiert Klaus Hammrich nun das abschließende Kapitel seiner Reise »Mit dem Forschungseisbrecher ‚Polarstern‘ ins ewige Eis«.

Nicht auf dem Luftweg, wie sich das eigentlich für ein Fluggerät geziemt – kommt der Hubschrauber BO 105 in die unwirtlichsten Gegenden, die unser Globus aufzubieten vermag. Zwei Hubschrauber des Typs BO 105 der Firma HELI SERVICE INTERNATIONAL GmbH mit Sitz in Bremerhaven, sind während den Polarexpeditionen des Alfred-Wegener-Institutes (AWI) als Bordhubschrauber auf dem Forschungs- und Versorgungseisbrecher »Polarstern« stationiert. Die »Polarstern« nimmt damit als schwimmende Forschungsplattform für die Wissenschaft gewissermaßen auch die Rolle eines Hubschrauberträgers im Kleinformat ein. Im Auftrag des Alfred-Wegener-Instituts, Bremerhaven ist HELI SERVICE INTERNATIONAL GmbH als exklusiver Flugdienstleister an Bord des deutschen Forschungseisbrechers »Polarstern« für den gesamten Bordflugbetrieb in den arktischen und den antarktischen Regionen verantwortlich.

Das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung erstellt signifikante Beiträge zur internationalen Erdsystem- und Klimaforschung in den Polarregionen und Küstengewässern. Gesucht werden Lösungen für große und drängende wissenschaftliche Herausforderungen mit weltweiten Auswirkungen (z.B. die rasche Klimaerwärmung), die somit eine besondere gesellschaftliche Relevanz besitzen.

Zur Person:

Als ehemaliger Militärhubschrauberführer nahm Klaus Hammrich von 2008 bis 2013 an -8- Expeditionen (je ca. 12 Wochen Dauer) als Hubschrauberpilot auf dem deutschen Forschungs- und Versorgungseisbrecher »Polarstern« in die Arktis und Antarktis teil.