»Montags an der ADK« | »Das Ende von Eddy« nach dem Roman von Edouard Louis | Wege in die Profession | Mit Tommy Wiesner

Tommy Wiesner präsentiert die erfolgreiche Produktion des Theater Aachen. Der Schauspieler und Regisseur kehrt mit dieser Arbeit an die ADK zurück und zeigt einen der Wege in die Profession

»Das Ende von Eddy« nach dem Roman von Édouard Louis

von und mit Tommy Wiesner

Über die Produktion

Eddy wächst in einer abgehängten Welt auf – Gewalt, harte Arbeit und klare Rollenbilder sind an der Tagesordnung. Eddy aber ist anders, er passt nicht und das bekommt er zu spüren. Seine Jugend wird zum Kampf um sich selbst – zuletzt bleibt nur eine Option: Raus hier!

Édouard Louis‘ autobiografisches und international erfolgreiches Debüt ist ein Roman, der sich den sozialen Unterdrückungen von Einzelnen, Familien und ganzen Milieus widmet und er stellt die Frage: Wie entfliehe ich der Welt, aus der ich gemacht bin in eine, in der ich noch nie gewesen bin?

Tommy Wiesner | Schauspieler, Regie (Schauspiel)

Tommy Wiesner wurde 1990 in Berlin geboren. Nach Abschluss eines Studiums der Sozialen Arbeit, absolvierte er von 2014 bis 2018 sein Schauspielstudium an der Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg in Ludwigsburg. Während des Studiums entstanden wichtige Theaterarbeiten mit Christiane Pohle, Benedikt Haubrich und Aureliusz Smigiel, als auch erste Arbeiten im Filmschauspiel, u.a. in Kooperation mit der Filmakademie Baden-Württemberg. Bereits während seines Studiums stand er am Schauspiel Stuttgart in »Der Untergang des Egoisten Johann Fatzer« (Regie: Thomas Schmauser) und am Staatsschauspiel Dresden in »Das Große Heft« (Regie: Ulrich Rasche) auf der Bühne. 2016 war er einer der Gründer*innen und Organisator*innen des »FURORE«, einem internationalen Festival für junges Theater, an der ADK in Ludwigsburg. Seit der Spielzeit 2018/19 gehört er zum Ensemble des Theater Aachen.

