Mit Clemens Schick, Internationaler Filmschauspieler und ADK-Dozent

»Montags an der ADK« Feat. Film & Schauspiel.

Montag, 03.07.2023, 20 Uhr, ADK Bühnenturm

Clemens Schick, Schauspieler für Fernsehen, Theater und Film im In- und Ausland und Dozent Schauspiel (Filmschauspiel) an der ADK. Ausbildung in Berlin. Theaterengagements an den Schauspielhäusern in Hannover, Stuttgart, Hamburg, Schaubühne Berlin, Frankfurt.