»Musical-Märchen-Stunde«

Ein musikalischer Märchenabend für Erwachsene mit Schauspielerin Martina Lechner.

Haben Sie sich jemals gefragt, warum uns Disney-Filme seit unserer Jugend begeistern und berühren? Warum gut gemachte Musicals und Märchen unsere Aufmerksamkeit fesseln und für ein paar Stunden völlig gefangen nehmen können? Nun, lassen Sie uns Ihnen ein Geheimnis verraten: Es gibt eine Erfolgsformel, erstmals erläutert vom amerikanischen Literaturwissenschaftler und Mythenforscher Joseph Campbell – die Heldenreise. Musicaldarstellerin Martina Lechner lädt Sie dazu ein, sie auf die Spuren und Stationen dieser klassischen Heldenreise zu begleiten, die bis heute als Kerngerüst der größten Geschichten unserer Zeit gilt – von Rotkäppchen bis Star Wars. Musikalisch erzählt, durchlebt und genossen, mit bekannten und überraschend neuen Melodien der schönsten Erzähllieder aus Musical, Film und Musikkabarett.

Martina Lechner ist studierte Musicaldarstellerin und war bereits in zahlreichen Musical-Produktionen zu sehen, u.a. in »Sister Act«, »Mamma Mia«, »Westside Story«, »Tarzan« uvm. Rothenburger Musicalfreunden dürfte sie noch in guter Erinnerung sein, war sie doch bereits in der Spielzeit 2024 am Toppler Theater zu sehen in der Produktion »Himmlische Zeiten«.

Tickets sind erhältlich im Vorverkauf der Rothenburg Tourist Information am Marktplatz 2, online über das Verkaufsportal Reservix direkt hier, sowie an der Abendkasse.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Formates "Rothenburger Märchenzauber" statt. Unsere Broschüre mit dem Gesamtprogramm des "Rothenburger Märchenzaubers" erhalten Sie direkt hier.