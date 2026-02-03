»Oskar und die Dame in Rosa«

Oscar et la dame rose

von Eric-Emmanuel Schmitt

Deutsch von Annette und Paul Bäcker

Die wirklich wichtigen Fragen, die über Krankheit, Leben und Tod zum Beispiel, beantwortet kein Lexikon befriedigend und eindeutig. Das meint Oskar, ein zehnjähriger Junge, der an Leukämie erkrankt ist … Der Philosoph Éric-Emmanuel Schmitt variiert in diesem ungewöhnlichen Theater-Text konsequent sein Thema, das ihm immer wieder am Herzen liegt: Worin besteht der Sinn des Lebens? Über die Alltagsschilderungen im Krankenhaus, über Oskars Begegnungen mit der Dame in Rosa, die sich in einem traumwandlerischen Rollenspiel entfalten, wird das Leben in all seinen Höhen und Tiefen erlebbar. Im Kummer, im Verlust, in der Liebe. Eine wunderbare poetische Form, dem Unausweichlichen mit Humor zu begegnen, leicht, heiter, schwebend. Ein Monolog, in dem die beeindruckende Schauspielerin Leonie Thelen sämtliche Schattierungen der Figuren allein auf der Bühne durchspielt. Das Stück ist eine Übernahme einer Produktion vom kleinen theater – Kammerspiele Landshut und hat bei den Bayerischen Theatertagen den Publikumspreis erhalten.

