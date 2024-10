»Peter und der Wolf« Märchenkonzert der Städtischen Musikschule

Märchenkonzert für die ganze Familie.

Das Musikalische Märchen op. 67 »Peter und der Wolf« von Sergej Prokofjeff ist sicherlich das weltweit bekannteste und beliebteste Musikmärchen für Kinder. Prokofjeff schrieb dieses Werk 1936 um Kinder mit den Instrumenten eines Sinfonieorchesters vertraut zu machen. Um die Geschichte, in der Peter, ein mutiger Junge, einen Wolf fängt, komponierte er eine wunderbare spannende Musik. In der Fassung der Musikschule (eine Bearbeitung von Lore Benker und Thomas Meyer) versuchen 4 Flöten die Abenteuer von Peter und seinen Mitstreitern, so weit es mit nur 4 Instrumenten geht, musikalisch spannend auf die Bühne des Musiksaals zu bringen. Der Text, den Prokofjeff selber schrieb, wird im Original gelesen. Diese etwas ungewöhnlichere Fassung soll den Zuhörerinnen und Zuhörern, vor allem den Kindern, ein großartiges Werk der klassischen Musik vorstellen, und dazu anregen es auch im Original einmal anzuhören.

Es erzählt: Peter Noack. Es musizieren: Lea Schneider, Jule Gundel, Julia Huprich, Thomas Meyer – Flöte.