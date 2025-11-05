Mitmach-Theater für Familien und Kinder von 2 bis 8 Jahren.

»Prinzessin Alleswill und der kluge Frosch« greift Elemente des Märchens Froschkönig auf und bedient sich gleichzeitig vieler Umstände, die Kinder aus ihrer eigenen Lebensumwelt kennen und mit denen sie sich direkt identifizieren. Es ist ein kleines modernes Märchen über die alten Zeiten, das hinterfragt, ob es glücklich macht, alle Spielzeuge der Welt zu besitzen, wenn der richtige Spielkamerad fehlt.

Auf humorvolle Weise zeigt Theresa Tschira, dass das Anhäufen von Besitz nicht so wichtig ist wie Fairness und Freundschaft. Der respektvolle Umgang miteinander – egal, wie viel oder was der Einzelne besitzt – ist der rote Faden des interaktiven Spiels von Theresa Tschira. Sie ermöglicht den Kindern, direkt in das Geschehen einzugreifen. Mit heiterer Leichtigkeit führt Theresa Tschira ihr junges Publikum, den Frosch und Prinzessin Alleswill durch viele Abenteuer, die sie zu guter Letzt gemeinsam bestehen, da sie den Wert von Freundschaft und Zusammenhalt erkannt haben

Aufgrund begrenzter Teilnehmerzahl ist für diese Veranstaltung eine Voranmeldung über die Stadtbücherei notwendig unter Telefon: 09861/933870.

Diese Veranstaltung findet im Rahmen des »Rothenburger Märchenzaubers« statt. Unseren Programmflyer mit einer Übersicht aller in diesem Rahmen geplanten Formate finden Sie direkt hier.