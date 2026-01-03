Die Luxemburger Folk-Rock-Band Dream Catcher ist echt, unangepasst und urig. Das Fürstentum ist bekanntlich dreisprachig – Deutsch, Luxemburgisch und Französisch. Songs aus allen drei Sprachen finden sich im Repertoire der Band wieder. Vom französischen Chanson bis zum irischen Gassenhauer geht die Bandbreite. Die Band verfügt über eine große Spielfreude und macht dem Publikum gehörig Laune. Sie nennen diese Art aufzuspielen »Raggle Taggle Folk«. Die Band hat außerdem ein Faible für irisch inspirierte Lieder.

Frontmann John Rech gilt als »Rampensau« und hat bereits im Vorprogramm von Robbie Williams, Sportfreunde Stiller, Alanis Morissette, Counting Crows oder Bon Jovi gespielt. Dazu hat der charismatische Bandleader Entertainer-Qualitäten und weiß sein Publikum auf Deutsch, Englisch, Französisch und Luxemburgisch zu unterhalten. In seinem Heimatland wurde »Sir John« für die Verdienste um die luxemburgische Kulturszene zum Ritter geschlagen.