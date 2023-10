»Rothenburger Märchenwald«

Im Herzen der Rothenburger Altstadt rund um das Areal des Rothenburger Rathauses (Feuerwehrgewölbe und Lichthof).

Vom 17. bis zum 25. November erblüht im Lichthof des Rothenburger Rathauses ein Märchenwald. Treten Sie ein und lassen Sie sich vom märchenhaften Zauber in eine Welt entführen, die so nah und zugänglich, dennoch fernab der Realität ist. Lichtkunst, Videoprojektionen und Toninstallationen bereiten den Weg für ein traumhaftes Erlebnis. Durchschreiten Sie die Pforte und tauchen Sie ein in die magische Welt der Erzählungen selbst. Werden Sie Teil der Geschichte und lassen Sie all Ihre Sinne erleben.

»Kostbares« gilt es zu probieren: Ein Angebot an leckeren Speisen und Getränken, inspiriert durch die mythische Märchenwelt, von verzauberten Tränken bis hin zu magischen Leckereien, gefertigt nach geheimnisvollen Rezepturen, begleiten Sie auf der Reise hinein in den märchenhaften Kosmos.

Im Mittelpunkt dieser kleinen zauberhaften Welt wird über neun Veranstaltungstage ein fantasiereiches Bühnenprogramm inszeniert und das Feuerwehrgewölbe in eine bezaubernde Kulturbühne verwandelt. Das Programm reicht von Konzerten, über Lesungen bis hin zu Theaterinszenierungen. Popkulturelle Elemente verschmelzen mit den thematischen Inhalten dieser traumhaften Welt.