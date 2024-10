»Schneewittchen und die 7 Zwerge«

Märchentheater für die ganze Familie.

»Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Kommt am Freitag, 8. November 2024, mit uns hinter die 7 Berge zu den 7 Zwergen in die Wolfgangskirche und findet es heraus! Um 18 Uhr geht es los! Hört und seht, was das Märchenteam um Claudia Brand, Ina Elser, Gabi Geber, Andrea Weinhardt und Richard Bauer euch dieses Mal zum Besten gibt.

Wir freuen uns auf euch!

Da es in der Kirche bereits im November recht kühl werden kann, bitten wir Sie, an warme Kleidung zu denken.