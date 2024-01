Die Veranstaltungen finden sowohl im Online-Format, als auch in Präsenz statt. Eine Anmeldung ist für alle Veranstaltungen erforderlich, per Mail an koki@ansbach.de oder telefonisch unter 0981/9723-178 oder -179.

Der jeweilige Link für die Online-Veranstaltungen wird einige Tage vor der Veranstaltung per Mail versandt.