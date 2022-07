»StrickStrack« & »Balu« auf dem echaz.Hafen

Neben größeren und kleineren Konzerten und Musikabenden, Kabarettveranstaltungen und bekannten Formaten aus dem franz.K-Programm sind auch Biergartenabende Teil des echaz.Hafens. Dazu lädt das franz.K wöchentlich zu einem ungezwungenen Beisammensein, Zusammensitzen und Musikgenießen ein.

Unter hohen Bäumen, die vor der warmen Sommersonne schützen, neben der Echaz, mit einem kühlen Getränk aus der Containerbar. Für die passende kulturelle Atmosphäre sorgen Musiker*innen und Bands aus der Region, die dort ihr Können zu besten geben.

Das ist der franz.K-Biergarten, zu dem wir alle herzlich einladen (Es wird kein Eintritt erhoben).

StrickStrack & Balu

Lange war es still in der Clubszene und die Musik, die nur auf großen Anlagen gut klingt, musste im kleinen Kämmerchen zuhause gehört werden. Zum Einstieg in das hoffentlich bald wieder blühende Club- und Tanzleben spielen StrickStrack und Balu nun beim franz.K Biergarten gemütliche elektronische Musik von Schneckno (Downtempo) über Deep House bis Tech House, die sich ideal zum Zuhören und munteren Drinks schlürfen eignet.

Die Beiden, auch bekannt als Strecker & Mo, sind schon lange in der technoiden DJ-Szene aktiv und waren jahrelang maßgeblich in Projekten wie „Bunte Klänge“ oder auch „connect!“ verankert. Ihr kennt sie sicherlich bereits aus der franz.K Partyreihe „Kollektiv:Tanzbar“ bei der sie schon oft aufgelegt haben. Balu hat außerdem auch als Teil des DJ Duos Ma&Mo bereits zahllose Veranstaltungen bespielt.