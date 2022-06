»Thier« auf dem echaz.Hafen im franz.K-Biergarten

Neben größeren und kleineren Konzerten und Musikabenden, Kabarettveranstaltungen und bekannten Formaten aus dem franz.K-Programm sind auch Biergartenabende Teil des echaz.Hafens. Dazu lädt das franz.K wöchentlich zu einem ungezwungenen Beisammensein, Zusammensitzen und Musikgenießen ein.

Unter hohen Bäumen, die vor der warmen Sommersonne schützen, neben der Echaz, mit einem kühlen Getränk aus der Containerbar. Für die passende kulturelle Atmosphäre sorgen Musiker*innen und Bands aus der Region, die dort ihr Können zu besten geben.

Das ist der franz.K-Biergarten, zu dem wir alle herzlich einladen (Es wird kein Eintritt erhoben).

THIERe sind vielzellige Lebensformen, die einen wildklanglichen Stoff- und Energiewechsel betreiben. Sie ruhen auf breiten Bassbeinen, schlagzeugen mit stampfenden Füßen, vibrieren mit ihren schillernden Saiten und trompeten ihren langen Atem hinaus in die weite THIERwelt.

Mal wieder kniet man in Goldwäschermanier am musikalischen Gewässer, die Pfanne nur aus Gewohnheit in leichte, gleichmäßige Drehbewegungen versetzt und gelegentlich geschüttelt. Herz, Hirn und Hand sind wohlig gelockert und ohne jede Erwartungsverspannung. Da huschen sie dir urplötzlich in den Sichertrog, die THIERe. Woher sie kommen und wie sie ihren Weg durch Schlamm, Sand und Kies in dein Herz finden konnten, bleibt unergründlich – ja geradezu unwahrscheinlich! Und doch sind sie tatsächlich da, strahlen dich an, beginnen zu tönen und verfangen sich wertvoll in Herz und Ohr der Goldsuchergemeinschaft.

Kassenöffnung: 18:00 Uhr