Das zweite Chanson-Theater-Konzert von Chansonmanie.

Édith Piaf und Marlene Dietrich begegnen sich 1947 in New York. Die noch junge, scheinbar unbezähmbare, freche Chansonette aus Paris rührt mit ihrer Stimme ihr Publikum zu Tränen und zieht dabei auch Marlene Dietrich in ihren Bann. Diese große Blonde – bereits ein Weltstar – mit ihren preußischen Tugenden, ihren Männern und ihren Frauen. Sie werden schnell beste Freundinnen und eine große Liebe verbindet sie.

Auf dem Nachttisch der Dietrich hat man nach ihrem Tod ein vergilbtes Brieflein gefunden, das sie wohl immer bei sich getragen hatte. Auf dieses hatte die Piaf geschrieben: »Vergiss nie, dass ich dich liebe!«

Diese beiden Frauen sind der Fixpunkt, um den sich ein großer Kosmos Chanson dreht und Biografien über zwei Weltkriege hinweg umfasst. Menschen wie Jean Cocteau, Bruno Coquatrix und Ernest Hemingway umkreisen dabei die beiden Lichtgestalten. Wir treffen sie in Paris, Berlin, New York und in der ganzen Welt.

Es ist ein Abend voller Geschichten, Anekdoten, Zeitzeugen und vor allem Musik: Große und kleine Chansons von Édith Piaf, Marlene Dietrich, Charles Aznavour, Yves Montand, ZAZ und Charles Trenet.

Persönlich, gefühlvoll, charmant – detailverliebt und perfektionistisch – publikumsnah und authentisch. Chansonmanie!