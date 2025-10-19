»Vitamin Pe – Das Plausch-Konzert« mit Pe Werner & Peter Grabinger

Mit »Vitamin Pe« bringt die Songpoetin erstmals Musik auf die Bühne, die sie für andere geschrieben hat und verrät, wie es dazu kam, ihre Lieder zur Adoption freizugeben. Mary Roos, Stefan Gwildis, Barbara Schöneberger, Katja Ebstein, Bernd Stelter und vielen anderen schrieb Pe Werner Kompositionen und Texte auf den Leib und verfasste neue Lyrik zu Welthits von Bert Kaempfert, Sting, Bach, Brahms oder Oleta Adams.

In »Vitamin Pe« interpretiert die Künstlerin eine Auswahl dieser Maßanfertigungen, zusammen mit ihren persönlichen Lieblingsliedern, beflügelt von Ausnahmepianist Peter Grabinger in einem Plausch- Konzert. »Kribbeln im Bauch« ist garantiert, wenn Pe Werner aus dem Nähkästchen plaudert und »Segler aus Papier« fliegen lässt.