Ein Film über die Geschichte der Juden in Rothenburg ob der Tauber.

Die Geschichte der Juden in Rothenburg ist vielfältig und reicht weit zurück. Mehrfach in den vergangenen Jahrhunderten wurden sie in der alten Reichsstadt zum Feind erklärt und aus der Stadt vertrieben. Wie zuletzt in der NS-Zeit, als die meisten Rothenburger mosaischen Glaubens in den Vernichtungslagern der Nazis landeten und dort ermordet wurden. Mit der Historie der Juden in der Tauberstadt befasst sich ein neuer Dokumentarfi lm des Filmemachers Thilo Pohle. Der Titel: „Wir haben euch doch nichts getan“. Mehr als 100 Filmschülerinnen und -schüler der Oskar-von-Miller-Realschule trugen über acht Schülergenerationen hinweg mit ihren Aufnahmen und den Interviews von mehr als 50 Zeitzeugen zur Entstehung des Streifens bei.

In Zusammenarbeit mit der Bürgerbewegung für Menschenwürde, Ansbach