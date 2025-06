Äbtissin oder Magd – Entscheidungen machen Geschichte

von Tobias Ballnus und Tanja Frank

Feuer! Die Mühle in Heimingen brennt! Die Not ist groß, denn ohne sie bekommen die hungernden Bauern kein Brot. Das für die Mühle zuständige Kloster hat aber kein Geld für einen Neubau der Mühle. Die kluge Magd Margarete trägt der zurückgezogen lebenden Äbtissin Christina die Probleme der Heiminger vor. Wird die Äbtissin einen Weg finden den Bauern zu helfen? Oder bleibt den Verzweifelten nur der Aufstand gegen die Obrigkeit, um ihre Not zu lindern. Schon formulieren sie die „Zwölf Artikel“ – ein Manifest, in dem sie Gerechtigkeit und grundlegenden Rechten fordern. Ist das schon ein Schritt der Bauern zu viel? Oder kann die Äbtissin sich gegen den übermächtigen Vogt durchsetzen? Entscheidungen müssen getroffen werden.

In diesem interaktiven Stück treffen die Zuschauenden die Entscheidungen für die beiden Hauptfiguren: Ob die Magd Kompromisse sucht oder zum bewaffneten Widerstand aufruft, ob die Äbtissin ihre Haltung ändert oder daran festhält – die Zuschauenden entscheiden und verändern so den Lauf der Geschichte. Dreiunddreißig mögliche Szenen und vier Bühnen eröffnen alternative Versionen des Bauernaufstands, der vor 500 Jahren vor den Toren Böblingens blutig niedergeschlagen wurde.

Durch das Freilichtspektakel auf dem Böblinger Marktplatz wird erlebbar, wie unser individuelles und kollektives Handeln die Gesellschaft prägt und wie relevant moralische Entscheidungen bis heute sind.

Es spielen das DAT Ensemble und der Theaterjugendclub.