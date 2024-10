mit Marlen Weise, Fitness- und Ernährungscoach

Nichts ist so kraftvoll und heilsam wie die Natur selbst. Schon seit tausenden von Jahren machen sich die Menschen deshalb die kostbaren Öle, hergestellt aus Pflanzenstoffen, zu nutze. Egal ob als Unterstützung für das körperliche und emotionale Wohlbefinden oder im Haushalt. Die Vielfalt, welche uns die Natur gibt, liefert für jeden Lebensbereich und jede Situation genau das richtige Öl. Dabei geht es darum, sich einen nachhaltig gesunden und präventiven Lebensstil zu gestalten, langfristig körperlich fit zu sein und selbstwirksam agieren zu können. In diesem Vortrag erfahren Sie, was ätherische Öle sind und wie diese reinen und natürlichen Mittel auf uns wirken und uns zu Gute kommen. Sie erhalten praktische Anwendungstipps für mehr Gesundheit, Wohlbefinden und Prävention, verbunden mit vielen Riech- und Geschmacks proben.