Öffentliche Erlebnisführung

PROTEST! Von der Wut zur Bewegung

Unzufriedenheit, Ungerechtigkeit und Wut veranlassen Menschen, auf unterschiedliche Weise zu protestieren. Manche unterschreiben eine Petition, andere demonstrieren auf der Straße oder besetzen Häuser. Und am Ende steht immer die Frage: Was bleibt vom Protest?

Die Erlebnisführung durch die Ausstellung „PROTEST! Von der Wut zur Bewegung“ gibt Einblicke in verschiedene Protestbewegungen der letzten Jahrzehnte und setzt sie in Zusammenhang mit den Entwicklungen des Bauernkrieges vor 500 Jahren. Gemeinsam werden an interaktiven Stationen (Wut-)Themen gewählt, eine Protestform herausgesucht und am Ende über mögliche Ergebnisse und Utopien diskutiert.