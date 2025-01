Öffentliche Führung: Farbenzyklus in Kunst und Stoffen

Symbolik und Bedeutung der Farbe Grün in Textildarstellungen ab dem Mittelalter

Gelb und Blau erinnern wenig an ihre Mischfarbe Grün, die gern den Primärfarben zugeordnet wird. Grün ist die am häufigsten in der belebten Natur vorkommende Farbe. Es symbolisiert Leben, Wachstum und Zuversicht. Als Funktionsträger steht Grün für freie Fahrt und Notausgang. In der Mode wechselt es vom biederen bis zum extravaganten, schrillen Grün.