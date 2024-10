Über den Schwarzwald

Über alle Berge zieht es Johannes Schweikle und den Fotografen Daniel Keyerleber durch den Schwarzwald, Schritt für Schritt der Frage nach: Was ist Heimat? Sie wandern auf dem Westweg 285 Kilometer von Pforzheim bis Basel. Der alte Fernwanderweg folgt der Kammlinie und führt die beiden Männer, die vom Alter her Vater und Sohn sein könnten, über Hohloh und Hornisgrinde, Brandenkopf und Farrenkopf, schließlich Brend, Belchen, Blauen. Der Anfang ist zäh, das Wetter wechselhaft. Auf der roten Raute wollen sie gegen Klischees wie Bollenhut und Kirschtorte angehen und der eigenen Herkunft näherkommen. Die rote Raute führt sie vom einstigen Führerbunker zur Hütte des Philosophen Heidegger. Sie erleben den Wald im Klimawandel und beobachten, was die Rückkehr des Wolfes bei Menschen und Tieren auslöst. Im Nationalpark findet der Fotograf einen uralten Baum, der trotz aller Katastrophen weiterlebt. Bäche und Flüsse tragen Geschichten von früher ins Heute und jede Begegnung führt tiefer hinein in dieses Zentralmassiv deutschen Gefühls.

Johannes Schweikle, 1960 in Freudenstadt im Schwarzwald geboren, studierte in Tübingen, Jerusalem und München. Seine Romane beschäftigen sich mit Menschen in Bewegung. In Porträts und Reportagen (u.a. für ZEIT, FAZ, GEO und die Süddeutsche Zeitung) untersucht er Glanz und Widersprüche der gegenwärtigen Zeit. Er lebt in Bühl bei Tübingen.