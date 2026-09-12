Árstídir (IS)

Vetrarsól Tour 2026.

Das jährliche Weihnachtskonzert von ÁRSTÍÐIR ist eine Tradition, die bis ins Jahr 2008 zurückreicht, dem gleichen Jahr, in dem die Band gegründet wurde. Um die dunkelsten Tage im Dezember entfernt sich die Gruppe für einen besonderen Abend von ihrem normalen Repertoire. Mit einer reizvollen Mischung aus ihren winterlichsten Songs und traditionellen isländischen und nordischen Weihnachts-Chorälen, die speziell für diesen Anlass arrangiert wurden, beschwören sie den Geist der Winter- und heimeligen Feiertagsstimmung herauf. Um das Ganze abzurunden, gibt es einige Geschichten über isländische Weihnachtstraditionen.

Ähnlich wie die isländische Kultur selbst bewegt sich die Musik von Árstíðir zwischen Geschichte und Moderne und verbindet altes isländisches Kulturerbe mit zeitgenössischem Songwriting und Arrangements. Bekannt für ihre unverwechselbaren Gesangsharmonien, den Einsatz von Streichinstrumenten und ihre intensiven Live-Auftritte, wechseln die Konzerte von Árstíðir zwischen intimen A-cappella-Momenten und kraftvollen, weitläufigen Klanglandschaften. Ihre Musik findet besonders großen Anklang bei Liebhabern nordischer Folkmusik, zieht jedoch ebenso Publikum aus der Klassik- und sogar der Metal-Szene an. Seit ihrem internationalen Durchbruch im Jahr 2010 – begleitet von einer viral gegangenen Darbietung einer isländischen Hymne aus dem 13. Jahrhundert – touren Árstíðir weltweit und haben sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Im Jahr 2026 wird die Band ihr zehntes Studioalbum Sólmyrkvi („Sonnenfinsternis“) veröffentlichen, gefolgt von ihrer jährlichen europäischen Vetrarsól-Tour („Wintersonne“).