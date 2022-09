" ÄÄBA DROM " SCHWÄBISCHES MUND.ART WORT - VARIETE

»Auch Schwaben sind Menschen« - selbst wenn mancher Badener das möglicherweise etwas anders sieht...

...und »ääba dromm!« krame ich in meinem Hirnkäschtle und unternehme mit dem Publikum eine Reise durch die schwäbisch/alemannischen Eigen- und Unarten bei der selbst eingefleischte einheimische Urgewächse sich das Schmunzeln kaum verkneifen können, wenn sie sich auf liebevoll satirische Weise ertappt fühlen.

Es ist sogar selbst in Württemberg schon in der Öffentlichkeit gelacht worden... weil der Weg in den Keller einfach zu weit war.