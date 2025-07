Äl Jawala aus dem Arabischen, sinngemäß „die Reisenden“, „die Wanderer“, „Fahrendes Volk“, ist ein Freiburger Quintett, dessen Musikstil sich zwischen Balkan-Soul, Dance-Beat und Modern Klezmer bewegt. Äl Jawala begannen ihre Karriere 2000 als Quartett. In den ersten Jahren tourten sie hauptsächlich als Straßenmusiker. Mit dem Bucovina Club von Balkan-Pop DJ Shantel gaben sie 2005 Konzerte und traten 2007 mit dem No Smoking Orchestra von Emir Kusturica auf. Die Gruppe tourte mit zahlreichen Konzerten auf Straßen und Festivals durch Mittel- und Osteuropa (Deutschland, Frankreich, Schweiz, Österreich bis Bulgarien), spielte zum Beispiel beim Stufstockfestival in Vama Veche in Rumänien.

Äl Jawala wurde mit dem Kulturpreis der Stadt Emmendingen und dem Preis der Jury und Publikumspreis auf dem Creole-Festival für Weltmusik ausgezeichnet.