Äl Jawala sind mit ihrer Resistdance Tour zurück in Reutlingen.

Geboten wird mitreißender Crossover aus orientalischen Bläsern und hypnotischen Grooves. Wenn ihr Feuerwerk auf der Bühne zündet gibt es kein Halten mehr. Äl Jawala versprühen bei ihren Konzerten pure positive Energie die direkt ins Herz trifft. Mit ihrem Instinkt für spannende Genre-Mixe haben Äl Jawala einen völlig eigenen Stil entwickelt.

Ein inspirierender, weltoffener Sound zwischen Balkan Brass, Arabic Roots und entspannten Afrobeats. Und ihre Botschaft ist klar: Wir sind alle Eins, gehören zusammen, tanzen zusammen, feiern zusammen.