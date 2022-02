Der Hippocamus ist ein Bereich im tiefen Inneren des Gehirns. Er sieht ein bisschen aus wie zwei kleine gebogene Fühler.

Der Hippocamus ist zuständig für den Übergang von Kurz-ins Langzeitgedächtnis, aber auch für das Abspeichern neuer Erfahrungen, für Neugier und Bildung neuer Gehirnzellen –ein sich kontinuierlich veränderndes Areal.ÄTNA, deren neues Album “Push Life” am 01.04.2022 erscheint, sind, könnte man sagen, der Hippocamus der deutschen Musiklandschaft.

Wer die 10 Tracks nacheinander durchhört, wird danach mit leicht verschobenem Frontallappen wieder in den Körper zurückzukehren und sich fragen: Was war das denn grade? Musik aus einer anderen Sphäre. Eine, in der Kunst freier, wilder, echter, überlebensgroß gedacht und gemacht wird. Inéz und Demian nehmen die Hörer*innen auch auf ihrem zweiten Longplayer mit in ihre ganz eigene Sphäre. Während sich im Gehirn neue Verknüpfungen bilden, wünscht man sich fast ein drittes Ohr, um die komplexen Arrangements noch genauer hören können.Das ist bei ÄTNA allerdings nicht überraschend. Schon bei ihrem 2020 erschienenen Debütalbum “Made By Desire” war klar: Bundesdeutscher Normpop ist hier nicht.

Stattdessen: Kunstvolle Forderung. ÄTNA stellten sich vor als avantgardistische Soundkünstler mit feinem Gespür für eingängige Hooks und treibende Rhythmen bei einer wachsenden Fanbase in Deutschland, aber auch England oder Russland.