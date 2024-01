CAVE 61 Konzert - PLAY>STATION

NO BORDERS, NO LIMITS – neues Material von der Spielwiese.

Wer Neues mit Altem verbindet gerät irgendwie immer in die Kontroverse zwischen dem Innovativen und Konservativen. So musste sich z.B. auch der ehemalige Jazztrompeter Quincy Jones einiges anhören als er anfing Michael Jackson zu produzieren...ein Handvoll Grammys später denkt keiner mehr an die schwierigen Anfänge. Stellt euch also vor: Deep Purple trifft auf John Coltrane — unvorstellbar?? Nein.

Diese Band verbindet nicht nur die Traditionen der Supergruppen des Jazz & Rock von damals mit den Sounds und Spielweisen von heute. Jedes Bandmitglied genießt und nutzt musikalische Freiheiten, die fette Powerchords ebenso zulassen wie genagelte Bebop-Lines. Der Name ist Programm und zugleich Konzept: ALLES IST ERLAUBT, ALLES IST MÖGLICH!!!

PLAY>STATION bietet allen Zuhörern, unabhängig von Altersgruppe und Genre, eine großartige Kombination von unterschiedlichen Musikstilen. Und so könnte folgendes passieren...

“Max Roach spielt nun bei Led Zeppelin, Jaco Pastorius bei Dream Theater, Bill Evans bei Toto, John Scofield bei Green Day und Kenny Garrett bei Peter Gabriel.

Und es produzieren Teo Macero, George Martin und Babyface...“

Das geht nicht ??? Dann passt mal auf... ;-)

Die Protagonisten, allesamt nun schon seit Jahren in genau diesen Welten zuhause, präsentieren nun in alter Besetzung ihr Material. Die Helden von damals und heute wurden genug auseinandergenommen und analysiert— es wurde also Zeit für eigene musikalische Ergüsse.