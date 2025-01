Édouard Louis, Monique bricht aus

„Frankreichs größte literarische Sensation.“ The New York Times

„Ich habe mich von deinem Vater befreit und dachte, jetzt wird alles besser.“ Édouard Louis kehrt zur Geschichte seiner Mutter zurück. Zu einer Frau, die sich schon einmal befreit hat. Von Alkohol, Gewalt und Scham, vom Schweigen. Und deren Geschichte sich zu wiederholen droht, als sie eines Nachts den Sohn anruft, während ihr neuer Partner sie im Hintergrund rüde beschimpft. Schritt für Schritt plant der Sohn mit ihr den Ausbruch, ein neuer Anfang gelingt, aber wie geht das Leben weiter, wenn man Freiheit nie gelernt hat?

„Monique bricht aus“ (Ü: Sonja Finck) ist ein einfühlsames und zartes Porträt einer Mutter, die für ihre Selbstbestimmung kämpft, und eines Sohnes, der sich mit ihr verbündet. Zweier Menschen, die sich einander annähern und behutsam beginnen, eine gemeinsame neue Geschichte zu schreiben.

Édouard Louis wurde 1991 geboren. Sein autobiografischer Debütroman „Das Ende von Eddy“, in dem er von seiner Kindheit und Flucht aus prekärsten Verhältnissen in einem nordfranzösischen Dorf erzählt, sorgte 2015 für großes Aufsehen. Das Buch wurde zu einem internationalen Bestseller und machte Louis zum literarischen Shootingstar. Seine Bücher erscheinen in 30 Ländern und werden vielfach fürs Theater adaptiert und verfilmt. Über seine literarischen Positionen gab er u.a. Auskunft als Samuel Fischer-Gastprofessor an der Freien Universität Berlin (2018), bei der Mosse Lecture an der Humboldt-Universität Berlin (2019) oder 2023 bei den Tübinger Poetikvorlesungen. Zuletzt erschienen „Wer hat meinen Vater umgebracht“ und „Die Freiheit einer Frau“, der Gesprächsband mit Ken Loach „Gespräch über Kunst und Politik“ sowie „Anleitung ein anderer zu werden“. Édouard Louis lebt in Paris.

Moderation: NN

Deutsche Stimme: NN

Sprache: Dt./Frz.