Éternelles - Ein Abend für Edith, Ella, Carole & Joni

Am Ende nehmen wir nichts mit. Nichts außer der Erinnerung. Nichts außer dem Leben selbst. Genau das könnte Edith Piaf mit ihren Worten gemeint haben. Stellen Sie sich nun einen Abend vor, an dem gleich vier Ikonen dieses Kalibers zusammenkämen.

Die Rede ist von Edith Piaf, Ella Fitzgerald, Carole King und Joni Mitchell. Genau dies erschaffen Katharina Gruber und Christian Gruber in ihrem feingeistigen Programm und bestechen durch ihre Fähigkeit, musikalische Genres zu verbinden. Durch die Kraft großartiger Songs in ihren einzigartigen, intimen und dennoch kraftvollen Interpretationen für Gesang und Gitarre schaffen sie einen Raum, in dem eine beseelende Verbundenheit entstehen kann. Mit Leichtigkeit und Charme, Authentizität und Wärme werden Sie verzaubert

werden. Sensible Lebensfreude!

Konzert #19