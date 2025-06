Öffentliche Burgführung

Ab dem April 2025 finden wieder öffentliche Führungen der Freunde Sinsheimer Geschichte e.V. und dem Förderverein Burg Steinsberg e.V. durch die Burg Steinsberg statt.

Die Burg Steinsberg ist mit ihrem achteckigen Bergfried eine der herausragenden Burganlagen im Kraichgau. Sie erlebte im Laufe der Jahrhunderte bis ins 20. Jahrhundert mehrere Adelsgeschlechter und wurde unter den Pfalzgrafen im Mittelalter weiter ausgebaut.

Während einer Burgführung werden die Teilnehmenden auf eine abenteuerliche Reise in die Vergangenheit mitgenommen. In ca. 1,5 Stunden erfahren die Besucher Besonderheiten zur Entstehung und Baugeschichte, sowie zur Bauweise der Burganlage. Auch die Schicksale der Burgbewohner und ihre geschichtliche Historie werden den Gästen nähergebracht. Die wunderbare Aussicht in Nah und Fern rundet den erlebnisreichen Rundgang ab und wird jeden begeistern.

Als besonderes Highlight wird es im Jahr 2025 Sonderburgführungen, unter anderem auch anlässlich des Bauernkrieges vor 500 Jahren geben.