Öffentliche Einführung für Groß und Klein: Tierisch was los!

Hirschwirtscheuer Museum Künzelsau Scharfengasse 12, 74653 Künzelsau

Entdecken Sie die Ausstellung „Tierisch was los!“ in der Hirschwirtscheuer, Künzelsau.

Von Affe bis Giraffe: In der Hirschwirtscheuer in Künzelsau ist „Tierisch was los!“. Inspiriert von sechs tierischen Kunstwerken der Sammlung Würth und mit großer Kreativität haben rund 1000 Kinder und Jugendliche aus Baden-Württemberg an dem Kunstwettbewerb der Sammlung teilgenommen. Gemeinsam entdecken wir die vielen unterschiedlichen Tierdarstellungen in der Hirschwirtscheuer. Macht mit bei unserer wilden Kunstsafari! Dieses Führungsformat richtet sich an große und kleine Besuchende.

Dauer: 30 Minuten

Anmeldung unter www.KunstKultur.wuerth.com 

