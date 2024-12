Öffentliche Führung: „Wahr-Zeichen“ mit Türchen

Wir freuen uns auf Sie!

Zur Sonderausstellung "'Wahr-Zeichen' mit Türchen"

Jedes Jahr widmet sich die Deutsche Stiftung Denkmalschutz einem Schwerpunktthema. In diesem Jahr geht sie mit dem Motto „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“ der Frage nach, warum gerade in unserer Zeit Denkmale als lebende Zeugen der Vergangenheit so wichtig sind.

Dieses Thema greift die Ausstellung "'Wahr-Zeichen‘ mit Türchen" im Stadtmuseum vom 30.11.2024 bis 02.02.2025 auf und zeigt passend zur Weihnachtszeit Kulturdenkmale auf Adventskalendern.

Zu sehen sind rund 100 Adventskalender aus der Sammlung Cornelie Hofferbert, die kulturell und historisch bedeutsame Baudenkmale und Stadtansichten aus allen Bundesländern zeigen. Fast die Hälfte dieser Denkmale konnte mit finanzieller Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz saniert und restauriert werden.

Auf den Adventskalendern sind die Denkmale liebevoll und detailreich in Szene gesetzt, manchmal künstlerisch verfremdet oder auch nostalgisch verklärt. Die Ausstellung versetzt auf wunderbare Weise in eine weihnachtliche Stimmung. Zugleich lernt man bedeutende Wahrzeichen aus ganz Deutschland kennen sowie die wichtige Arbeit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz.