Öffentliche Führung auf dem Trauerweg, Waldfriedhof Herrenberg

Der Trauerpfad auf dem Waldfriedhof Herrenberg lädt seit Juli 2015 dazu ein, sich an elf ganz unterschiedlichen Stationen mit Trauer auseinanderzusetzen. Gefühle werden benannt, Fragen werden gestellt, Texte und Liedverse regen zum Nachdenken an und die Natur begleitet aufkommende Gedanken. Dieses besondere Angebot für die Zeit der Trauer richtet sich an jede und jeden, ganz gleich welcher Religion, Konfession oder Glaubensrichtung Sie angehören.

Sie können den Trauerpfad allein oder mit anderen begehen. Regelmäßig bieten wir von April bis Oktober Führungen an.

Öffentliche Führungen:

Treffpunkt ist jeweils um 14:00 Uhr an der Aussegnungshalle.

Die Führung dauert ca eine Stunde.

Der Unkostenbeitrag beläuft sich auf 3,00 Euro.

Weitere Führungen für interessierte Gruppen auf Anfrage beim Ökumenischen Hospizdienst Herrenberg, Tel. 07032-206 1219