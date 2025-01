Öffentliche Führung auf der Sternwarte

Der jahreszeitliche Sternhimmel liefert das Programm: Mond, Planeten oder, in dunklen mondlosen Nächten, Gasnebel und ferne Galaxien bieten sich zur genaueren Beobachtung in leistungsfähigen Teleskopen an. Aber auch bei bewölktem Himmel ist ein Besuch lohnenswert: Das zur Sternwarte gehörende Planetarium ermöglicht stets ungetrübte Blicke ins All. Im Zeitraffer können sich die Besucher die Bewegungen des Himmels zeigen lassen. Das neue "Karl Heinz Danzer Studio" ist der Treffpunkt für kurze anschauliche Präsentationen über aktuelle Themen.

Einlass zu allen öffentlichen Führungen ist jeweils 15 Minuten vor Beginn am stadteinwärts gelegenen Eingang der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in der Karlstr. 40. Nach Führungsbeginn ist aus technischen Gründen kein Einlass mehr möglich. Die Führungen dauern üblicherweise ca. 90 Minuten und finden bei jedem Wetter statt. Insbesondere im Winter bei klarem Himmel ist deshalb entsprechende Kleidung ratsam.