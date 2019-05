Öffentliche Führung durch die Dauerausstellung

Die Dauerausstellung "Landesgeschichte(n)" bietet einen vielfältigen Parcours durch die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des deutschen Südwestens.

Die chronologische Ausstellung führt durch die Jahrhunderte und fragt: Wie entwickelten sich in Baden und Württemberg die Chancen seiner verschiedenen Bewohner auf politische und gesellschaftliche Teilhabe?

Das Museum der Gegenwart leitet in den Themenpark über. Der gibt zahlreiche Einblicke in Wirtschaft, Wissenschaft und Religion, in die Schicksale von Ein- und Auswanderern, in die Beziehungen zu Nachbarn damals und heute.

Diese Führung findet jeden Sonntag um 14:30 Uhr statt (außer an Sonntagen, an denen um 15 Uhr eine Familienführung stattfindet).

Dauer: ca. 1 StundeGebühr: 4 Euro

Treffpunkt: an der Kasse

Anmeldung: nicht erforderlich

Kontakt

Telefon: +49 (0) 711 212 39 89

Fax: +49 (0) 711 212 39 59

besucherdienst@hdgbw.dewww.hdgbw.de