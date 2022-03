Am Sonntag, 3. April bietet das Römische Stadtmuseum Sumelocenna in Rottenburg am Neckar um 15 Uhr eine öffentliche Führung durch die neue Ausstellung "Kelten in Baden-Württemberg" an. Anmelden bitte unter museen@rottenburg.de.

Es gelten die Vorschriften der Corona-Verordnung: Maskenpflicht und die 3G-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet).