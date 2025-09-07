Öffentliche Führung: Emil Nolde - Welt und Heimat

Entdecken Sie die Ausstellung „Emil Nolde – Welt und Heimat. Sammlung Würth und Leihgaben der Nolde Stiftung Seebüll“ im Museum Würth 2, Künzelsau-Gaisbach.

Emil Nolde ist zutiefst geprägt durch seine Heimat im deutsch-dänischen Grenzgebiet. Dramatische Landschaftsdarstellungen, aufwühlende Meeresbilder und leuchtende Blumengemälde wurden zu seinem Markenzeichen. Gleichzeitig weitet er seine Sicht auch künstlerisch durch zahlreiche Reisen. Tauchen Sie ein in Noldes Darstellungen von Welt und Heimat. Teilnahmegebühr: 6 Euro pro Person Dauer: 60 Minuten. Gerne können Sie Ihre Tickets für die öffentliche Führung am Tag vor Ort erwerben.