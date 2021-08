Georg Vogtherr und die Reformation

× Erweitern (c) TI Feuchtwangen Christoph Bender Vogtherr_Randolf Six

Der Feuchtwanger Stiftskanoniker Georg Vogtherr nimmt seine Gäste am Samstag, den 11. September und am Sonntag, den 3. Oktober um 15 Uhr mit in die Zeit der Reformation, an deren Einführung er in Feuchtwangen maßgeblich beteiligt war. In der neuen Themenführung erfahren Sie mehr über sein abwechslungsreiches Leben, die Flucht der Chorherren vor den Bauernhaufen und seinem Streit mit dem Stadtpfarrer Johann Dietrich, der Vogtherr aus Ärger über dessen reformatorisches Wirken schließlich den Zutritt zur Johanniskirche verwehrte.

Wer mehr über das Klosterleben in Feuchtwangen um das Jahr 1000 erfahren möchte, hat am 18. September um 16 Uhr die Möglichkeit dazu. Der Mönch Froumund von Tegernsee wurde zusammen mit anderen Mönchen nach Feuchtwangen geschickt, um dort das darniederliegende Kloster wiederaufzubauen. In seinen Briefen berichtet er recht lebensnah aus dem Klosterleben, unter anderem von dem Gekreische der Vögel, die den Gottesdienst stören und bittet, weil der Schnee selbst auf den Altar fällt, um Leinentücher, damit die Fenster verschlossen werden können. Diese und andere Sorgen können Sie von unserem Mönch Froumund in einer kurzweiligen Führung erleben. Treffpunkt für die oben genannten Führungen ist vor der Tourist Information am Marktplatz. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahlen empfehlen wir eine Anmeldung im Vorfeld.

Außerdem liegt im September wieder viel Musik in der Luft. Am 12., 19. und 26. September 2021 planen unsere heimischen Kapellen am Marktplatz Platzkonzerte und die evangelische und katholische Kantorei verschiedene Kirchenkonzerte. Der Spielmannszug Feuchtwangen, die Blaskapelle Thürnhofen und der Musikzug Larrieden treten nach der langen und entbehrungsreichen coronabedingten Zwangspause wieder auf dem "Festplatz" Frankens auf. In der Stiftskirche bzw. in St. Ulrich und Afra erklingen an diesen drei Sonntagen und am Samstag, den 18. September, in Rahmen von verschiedenen Konzerten die Kirchenorgeln. Nähere Informationen dazu finden Sie auf unserer Internetseite.

