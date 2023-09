Wortschatzmemo

Wir sammeln kreative, ungewöhnliche oder erfundene Worte von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Und weil es bei uns an der Jugendkunstschule vor allem um Bilder und Bildnerisches geht, sollen die Worte nicht nur aufgeschrieben, sondern auch illustriert werden. Aus Wort und Bild wird so ein WORTschatzPAAR, das Teil eines großen Memos wird. Am 07.10. spielen wir WORTschatzMEMORY mit allen Memory-Begeisterten. Auf alle, die mitspielen, warten tolle Preise!

Mit Marion Ascherl, Produktgestalterin, und Ina Siebach-Nasser, Kunsthistorikerin.