Bolz und Knecht

Schon seit einigen Jahren treten die zwei Musiker als Duo auf und haben bisher vier Tonträger veröffentlicht. Wurden anfangs noch bekannte Musikstücke jeglicher Genres durch den BOLZ&KNECHT Mixer gejagt, sind es jetzt hauptsächlich Eigenkompositionen. In ihren Kompositionen geht es um Kurioses, wie Mäuse im Hotelzimmer, ein Wettrennen zwischen einem Gaul und einer Lock oder um sehr Persönliches, wie in den Titeln „Sterne schauen“ oder „The fabulous Mr B“. Der ins Programm integrierte Gitarrenworkshop zeigt auf, wie zwei Instrumente wie eine ganze Band klingen können. BOLZ&KNECHT spielen Musik von 1783 - 2023. Sie bedienen sich aller Stilrichtungen und Einflüsse, die ihnen in ihrem musikalischen Leben bis jetzt begegnet sind.