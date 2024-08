Ulrich Brauchle zu Gast bei Möbel Neukamm

Bilder wirken besonders in und auf die ihnen beigefügte Umgebung. Und so zeigt der Künstler Ulrich Brauchle über den Sommer eine Auswahl seiner Zum Teil großformatigen Ölbilder und Zeichnungen beim Möbelhaus Neukamm in der Siemensstrasse 1 in Ellwangen. Das Möbelhaus verfügt über eine eigene Schreinerei und fertigt Möbel nach individuellen Wünschen. Große Flächen und helle Räume erlauben ein spannendes Miteinander von Malerei und hochwertigen Möbeln.