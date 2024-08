Das beliebte Comedy-Duo Hillu´s Herzdropfa kommt am Samstag, 21.09.2024 mit dem Programm "Dobblet gmobblet" erstmals in die Stadthalle Ellwangen. Karten gibt es bereits im Vorverkauf u.a. in der Tourist-Information Ellwangen sowie unter www.reservix.de

Ein Abend mit Hillu´s Herzdropfa hat fast schon Kultcharakter im Ländle. Hillu Stoll und Franz Auber begeistern seit vielen Jahren als schwäbisches Duo "Hillu´s Herzdropfa" ein Publikum jeden Alters. Dem breiten Publikum sind sie vor allem aus dem BR-Fernsehen und der Sendung "Schwaben weissblau, hurra und helau" bekannt.

Man darf gespannt sein, welche Charaktere "Hillu´s Herzdropfa" in ihrem Programm "Dobblet gmobblet" auf der Bühne präsentieren. Die Vollblut-Comedians mischen ihr untrügliches Gespür für komische Momente und Begegnungen mit witziger Schlagfertigkeit und feiner Ironie. Ihre Auftrittserfahrung gepaart mit Menschenkenntnis und dem Willen, ihr Publikum immer wieder aufs Neue zu überraschen, garantieren beste schwäbische Unterhaltung.

"Wer it woiß, was Dobblet gmobblet hoißt, erfährts beim a Aufdridd!!"