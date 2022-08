Wie hat man früher in Franken gelebt und gefeiert? Das Leben und Wohnen in den kleinen Städten Frankens ist das Thema des Museums, präsentiert in Wohnräumen vom Barock bis zum Jugendstil.

Die bedeutende Volkskunstsammlung umfasst auf 2000 qm Ausstellungsfläche ländliche und bürgerliche Möbel, verzierten Hausrat, Liebesgaben, Brauchtümliches und religiöse Kunst. Der idyllische Museumsgarten lädt zum Verweilen ein