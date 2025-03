Öffentliche Führung im Steingauquartier

Beim Steingauquartier handelt es sich um ein herausragendes und weit über die Grenzen der Stadt bekanntes Projekt der Kirchheimer Bauoffensive, das nun bereits vollständig bewohnt ist und die Belagsarbeiten dieses Jahr abgeschlossen werden sollen. Nach der Aufsiedlung leben und arbeiten im Steingauquartier rund 800 Menschen. Doch was verbirgt sich dahinter, und was ist das Besondere an dem Projekt, das Teil der Internationalen Bauausstellung "IBA 2027" ist? Diese und weitere Fragen werden im Rahmen der gut einstündigen Führungen näher beleuchtet und erörtert.