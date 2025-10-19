Öffentliche Führung in der Ausstellung "Familienbande"

Führung "Familienbande" Porträts der Zusammengehörigkeit im Wandel der letzten 100 Jahre
Wir laden Sie ein zur Führung von Dr. Melanie Ardjah, Kuratorin der Ausstellung.
Info
Schloß Filseck Filseck 1, 73066 Uhingen
Kunst & Ausstellungen
bis
Schloß Filseck Filseck 1, 73066 Uhingen
Führung "Familienbande" Porträts der Zusammengehörigkeit im Wandel der letzten 100 Jahre
Wir laden Sie ein zur Führung von Dr. Melanie Ardjah, Kuratorin der Ausstellung.
© 2022 MORITZ Das Online-Stadtmagazin ist eine Marke der MORITZ Verlags GmbH