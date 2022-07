Öffentliche Führung "Jüdisches Leben und jüdische Kultur in Feuchtwangen"

Parallel zur Ausstellung "Erinnere.Bewahre.Wandle." ist diese Themenführung entstanden.

Diese führt in einem kleinen, etwa einstündigen Rundgang durch die Stadt und einzelne Örtlichkeiten besucht, die mit dem jüdischen Leben und der jüdischen Geschichte in Feuchtwangen in Verbindung stehen.

Im Anschluss an die Führung können noch die verbliebenen Teile der Ausstellung "Erinnere.Bewahre.Wandle. - Von jüdischem Leben in und um Feuchtwangen" im Fränkischen Museum angesehen werden.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Die Teilnehmerzahl ist derzeit begrenzt, weshalb wir eine vorherige Anmeldung empfehlen.