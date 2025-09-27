Öffentliche Führung: Kunst und Musik

Museum Würth 2 Gaisbach Am Forumsplatz 1, 74653 Künzelsau

Entdecken Sie die Ausstellung „Emil Nolde – Welt und Heimat. Sammlung Würth und Leihgaben der Nolde Stiftung Seebüll“ vor Konzertbeginn im Museum Würth 2, Künzelsau-Gaisbach.

Kulturgenuss für alle Sinne: Nehmen Sie vor Ihrem Konzert im Carmen Würth Forum an einer Führung durch das Museum Würth 2 teil. Teilnahmegebühr: 6 Euro pro Person Dauer: 60 Minuten. Gerne können Sie Ihre Tickets für die öffentliche Führung am Tag vor Ort erwerben.

Info

Kunst & Ausstellungen
07940 15 22 30
