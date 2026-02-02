Öffentliche Führung: Kunst und Musik

öffentliche Führung durch die Ausstellung „FOCUS“

Museum Würth 2 Gaisbach Am Forumsplatz 1, 74653 Künzelsau

Kulturgenuss für alle Sinne: Nehmen Sie vor Ihrem Konzert im Carmen Würth Forum an einer Führung durch das Museum Würth 2 teil.

Zu ausgewählten Terminen begleiten Sie fachkundige Führungen zu den Höhepunkten der Ausstellung „FOCUS. Neue Blicke auf die Sammlung Würth“.   Jeweils um 15.30 Uhr vor Konzertbeginn um 17.00 Uhr 

Dauer: 60 Minuten. 

Gerne können Sie Ihre Tickets für eine öffentliche Führung am Tag vor Ort erwerben. 

