Alle Hits in einer Show Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre präsentiert „Reset Production“ im Jahr 2023 THE WORLD OF MUSICALS endlich wieder live auf deutschen Bühnen – selbstverständlich mit neuem und aktualisiertem Programm!

Die einzigartige Musical-Gala bietet die besten Songs aus 100 Jahren Musicalgeschichte, unvergessliche Hits aus Welterfolgen wie DER KÖNIG DER LÖWEN, MAMMA MIA, FROZEN, EVITA, DAS PHANTOM DER OPER, LES MISERABLES, THE GREATEST SHOWMAN, WE WILL ROCK YOU u.v.a. in einer großen, abendfüllenden Show. Nie war es einfacher, mit der ganzen Familie in Erinnerungen an große Musicalmomente zu schwelgen - oder aber bisher Verpasstes neu für sich zu entdecken. Und das, ohne in die Metropolen London oder New York reisen zu müssen! Der Veranstalter „Reset Production“ aus Gera, bekannt als einer der wenigen deutschen Family Entertainment - Anbieter mit kompletten Showkonzepten aus einer Hand, setzt selbstverständlich dabei dennoch auf internationale Qualität: Die hochkarätige, bühnenerfahrene Besetzung besteht aus sechs bestens ausgebildeten nationalen und internationalen Sängerinnen und Sängern sowie einem professionellen sechsköpfigen Tanzensemble. Bereits bei den vergangenen Tourneen wurde der Cast von Presse und Publikum hoch gelobt: „Stehende Ovationen!“ - „Durchweg Lob für die Leistungen der Künstler!“ - „Ein fantastischer Abend!“ - „Ein Höhepunkt nach dem anderen!“ lauteten die Schlagzeilen und Zuschauerreaktionen.